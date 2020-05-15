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蘋果協助供應商重新規劃工廠格局 加強防疫

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
蘋果正與備受疫情考驗的全球數百家供應商合作。路透
蘋果正與備受疫情考驗的全球數百家供應商合作。路透

科技大廠蘋果（Apple）正協助供應商重新規劃工廠內部格局，來限制新冠肺炎疫情擴散，顯示這個iPhone製造商正採取措施保護員工免於疫情。

彭博資訊報導，蘋果正與備受疫情考驗的全球數百家供應商合作。根據蘋果14日公布的供應商責任報告，蘋果詳盡敘述合作夥伴採取的一系列防疫措施，包括員工健康檢查、加強清潔、準備口罩和乾洗手，以及限制工作區的人員密度。

蘋果營運部門資深副總裁Sabih Khan說：「我們團隊也與供應商合作，視需求重新設計與規劃他們的工廠樓層平面圖，並且實施彈性工時，包括錯開員工的輪班時間，盡可能拉開人與人的社交距離。」

疫情 社交距離 新冠肺炎

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