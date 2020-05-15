台股ADR收盤大漲 台積電隨費半勁揚逾2%

國際能源總署（IEA）14日表示，由於各國政府陸續放寬「禁足令」，全球原油需求減少的數量將小於原先的預期，供給也因為油價重挫而劇減，使油市展望「已有些改善」，激勵國際油價14日盤中勁揚約3%。高盛認為，隨著需求好轉，國際油價不太可能再大幅回檔。

2020-05-15 01:51