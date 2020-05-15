台股ADR收盤大漲 台積電隨費半勁揚逾2%
台股ADR周四隨美股大盤收漲，台積電大漲2.32%，較台北交易股價溢價6.4%。
道瓊工業指數14日收盤上漲377.37點，漲幅1.62%，至23,625.34點；標普500指數上漲32.5點，漲幅1.15%，至2,852.5點；那斯達克指數上漲80.55點，漲幅0.91%，至8,943.72點。
費半指數收盤大漲2.81%。
以下是台股ADR各股周四收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.44 +1.14
中華電 CHT 36.94 +1.04
台積電 TSM 52.10 +2.32
聯電 UMC 2.54 +1.20
資料來源：彭博資訊
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言