路透：台積電今宣布120億美元赴美設廠 選定亞利桑那州
消息人士透露，台積電預期將宣布計劃以120億美元在美國亞利桑那州興建具有5奈米製程的半導體廠，此舉有望緩解美國對供應鏈安全的擔憂。
華爾街日報最先引述消息人士報導，台積電董事會在14日做出決定後，預期最快在15日宣布在美設新廠計畫。消息人士說，這座工廠最快將在2023年底開始生產晶片，而且亞利桑那州與美國商務部都參與促成這項計畫。
知情人士說，台積電在美國的新廠將生產5奈米電晶體，這是目前業界生產的最小、最快且能源效率最高的。台積電近幾個月才開始在台灣的一座工廠推出5奈米晶片。
華爾街日報指出，目前尚不清楚台積電在美設廠會規畫多少預算，或者會獲得美國政府多少資金獎勵。不過根據產業主管人士的說法，一家能以最先進製程來生產晶片的工廠幾乎必定得耗資超過100億美元。目前也不清楚台積電在美設廠會為美國帶來多少工作機會，不過大型現代晶片廠通常會僱用數千人力。
另據路透引述消息人士報導，台積電規劃投入的金額為120億美元，在亞利桑那州的工廠將創造多達1,600個工作機會。台積電目前在華盛頓州已設有一座晶圓廠。
路透還報導，消息人士說，台積電一直與美國商務部磋商這項計畫，以便在本周宣布。
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