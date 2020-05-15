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震撼！台積電正式宣布 赴美亞利桑那州投資設廠

彭博：台積電將在美國亞利桑那州設廠 2023年前動工

路透：台積電今宣布120億美元赴美設廠 選定亞利桑那州

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
台積電傳今天宣布在美設廠計畫。（圖／路透）
台積電傳今天宣布在美設廠計畫。（圖／路透）

消息人士透露，台積電預期將宣布計劃以120億美元在美國亞利桑那州興建具有5奈米製程的半導體廠，此舉有望緩解美國對供應鏈安全的擔憂。

華爾街日報最先引述消息人士報導，台積電董事會在14日做出決定後，預期最快在15日宣布在美設新廠計畫。消息人士說，這座工廠最快將在2023年底開始生產晶片，而且亞利桑那州與美國商務部都參與促成這項計畫。

知情人士說，台積電在美國的新廠將生產5奈米電晶體，這是目前業界生產的最小、最快且能源效率最高的。台積電近幾個月才開始在台灣的一座工廠推出5奈米晶片。

華爾街日報指出，目前尚不清楚台積電在美設廠會規畫多少預算，或者會獲得美國政府多少資金獎勵。不過根據產業主管人士的說法，一家能以最先進製程來生產晶片的工廠幾乎必定得耗資超過100億美元。目前也不清楚台積電在美設廠會為美國帶來多少工作機會，不過大型現代晶片廠通常會僱用數千人力。

另據路透引述消息人士報導，台積電規劃投入的金額為120億美元，在亞利桑那州的工廠將創造多達1,600個工作機會。台積電目前在華盛頓州已設有一座晶圓廠。

路透還報導，消息人士說，台積電一直與美國商務部磋商這項計畫，以便在本周宣布。

台積電 奈米 華爾街

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彭博新聞：台積電落腳美國亞利桑那州 2023年前動工

華爾街日報：台積電將赴美設廠 選定亞利桑那州

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