美國逾300大企業 籲議員氣候納入經濟復甦計劃

微軟（Microsoft）、第一資本（Capital One）、通用磨坊（General Mills）、Nike、Salesforce、Visa等超過330家企業執行長與代表，共同呼籲美國朝野議員將氣候解決方案納入經濟復甦計畫，以從新冠肺炎疫情衝擊下重建更好的經濟。

據外媒報導，330家企業組成「2020氣候領航」（Lead on Climate 2020）的倡議團體，在13日向國會遊說。

該團體獲可持續性倡導組織喜瑞士（Ceres）支持，聲稱這是史上最大規模的企業倡議，旨在企業界就減緩氣候變遷向國會呼籲採取行動。其參與公司的總市值約達11.5兆美元、年營收合計超過1兆美元，雇員共計有300多萬人。

這些企業呼籲，美國國會應讓美國人從事再生能源工作，並投資更多經費在可持續基礎設施上，加速促進經濟轉型，致力於在2050年時、甚至提早成為淨零碳排放的經濟體。另外，商界領袖還敦促國會考慮透過設定碳價格，實現2050年淨零碳排放的目標。