川普出現大迴轉 改口挺強勢美元

美國總統川普一貫堅持的「弱勢美元」政策，意外出現「髮夾彎」。他14日受訪時再度語出驚人表示，他支持「強勢美元」，他雖未明白指出原因，但提到預期經濟將強勁復甦，也提到通膨。川普的發言帶動美元匯率指數14日盤中升至三周來高點。

川普從2016年競選開始，便一直主張弱勢美元；川普之前還呼籲聯準會（Fed）實施負利率，以抑制美元升值，並維持美國的出口競爭力，因此川普現在反過來主張「強勢美元」令金融市場相當意外，新興市場貨幣可能再度承壓。

川普14日接受福斯商業新聞網訪問時預期，隨著商業活動陸續開封，第3季美國經濟將開始明顯反彈。

他表示，「我稱之為邁向偉大的轉捩期。你們將經歷第3季，這是轉變的一季。我們第4季將表現良好，而且我認為靠著所有的刺激措施，我們所做的一切事情，明年將是經濟表現最佳的年頭之一」。但他也認為，美國失業率在9月之前可能都會在10%以上。

川普也樂見美元隨著經濟復甦而走強。他表示，「現在是擁有強勢美元的大好時機。人人都想介入美元，因為我們維持美元強勢。我使美元維持強勢」。美元指數14日盤中升值0.3%，報100.556，為三周來高點。

川普表示，他對於美元匯率變化，「兩種方向都能接受」，而現在他支持強勢美元。他並指出，「從貿易的立場，（強勢美元）將更加艱辛。但從國家及通膨的觀點來看，若沒有通膨，就不會有問題。現在強勢美元很好；現有擁有強勢美元是件了不起的事」。

經濟學者指出，川普現在似乎是基於通膨考量而支持強勢美元，目前美國通膨卻明顯偏低。川普一再呼籲Fed實施負利率，但Fed主席鮑爾13日發表談話時，曾拒絕以負利率來刺激經濟復甦，並帶動美元指數升破100大關，而川普14日的「強勢美元」談話使美元更上層樓。

金融時報也指出，川普一再對中國大陸施壓，也將對人民幣匯率造成壓力，可能在整體新興匯市掀起波瀾；自從4月底川普宣稱新冠病毒是來自武漢實驗室以來，人民幣匯率已貶值約5%。