WHO首席科學家：疫情可能還須四至五年 才能有效控制

在全球新冠肺炎疫情死亡人數逼近30萬大關之際，世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米娜森（Soumya Swaminathan）警告，疫情可能還須四到五年才能有效控制。

史瓦米娜森13日在金融時報Global Boardroom網路研討會上表示，新冠肺炎疫苗似乎是目前控制疫情的最佳途徑，但疫苗在安全、生產、公平分配等層面，仍有許多變數。

史瓦米娜森說，疫情將持續多久，最終取決於開發出有效疫苗，和成功的抗疫限制措施等因素。

根據約翰霍普金斯大學，目前全球逾430萬人感染新冠肺炎，導致297,465人喪生。