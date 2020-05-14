WHO首席科學家：疫情可能還須四至五年 才能有效控制
在全球新冠肺炎疫情死亡人數逼近30萬大關之際，世界衛生組織（WHO）首席科學家史瓦米娜森（Soumya Swaminathan）警告，疫情可能還須四到五年才能有效控制。
史瓦米娜森13日在金融時報Global Boardroom網路研討會上表示，新冠肺炎疫苗似乎是目前控制疫情的最佳途徑，但疫苗在安全、生產、公平分配等層面，仍有許多變數。
史瓦米娜森說，疫情將持續多久，最終取決於開發出有效疫苗，和成功的抗疫限制措施等因素。
根據約翰霍普金斯大學，目前全球逾430萬人感染新冠肺炎，導致297,465人喪生。
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