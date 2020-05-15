IEA：油市展望已有些改善
國際能源總署（IEA）14日表示，由於各國政府陸續放寬「禁足令」，全球原油需求減少的數量將小於原先的預期，供給也因為油價重挫而劇減，使油市展望「已有些改善」，激勵國際油價14日盤中勁揚約3%。高盛認為，隨著需求好轉，國際油價不太可能再大幅回檔。
布蘭特原油6月期貨14日盤中漲3%，報每桶30.06美，西德州輕原油6月期貨也漲2.6%至每桶25.94美元。
IEA於14日發布最新月報，調高第2季全球原油日需求量預估320萬桶，成為7,930萬桶；但與去年同期相比，日需求量仍減少約2,000萬桶，即20%。
展望2020全年，IEA認為，平均日需求量將比去年減少860萬桶，約9%，比原先預估的930萬桶稍好；預估今年平均日需求量為9,120萬桶，比去年每天1億桶仍大幅下降。
在供給面，石油輸出國組織與俄羅斯等夥伴國（OPEC+）從5月開始日產量減少約1,000萬桶，其中沙國將減產440萬桶，美、加等非OPEC+國家的日產量也比年初時每天減少約300萬桶；預估5月全球原油平均日供給量將減少1,200萬桶，為8,800萬桶，創九年來新低；預料到6時將再減產100萬桶，但供給仍超過需求。
彭博資訊報導，沙國6月將減少對至少12家亞洲客戶的原油出口量，對美、歐客戶的縮減量更大。
IEA也表示，OPEC+以外產油國的產量已經崩潰，3-6月期間的平均每日產量將劇減670萬桶，以美國減產最多；預估今年底時美國日產量將比去年同期減少280萬桶，對減產的貢獻最大。
IEA指出，「整個產業景象仍非常慘澹。最嚴重的需求毀滅期雖可能過去，但未來展望仍存在重大不確定性」，包括各國重啟經濟活動之後新冠肺炎疫情是否再度升高，以及OPEC+能否落實減產承諾。
高盛指出，由於國際油市供需再平衡的調整力道日益增強，油價大幅回檔的風險已降低，但未來幾個月的上漲空間有限，原因是各地庫存仍多，且若油價進一步大漲，北美產油商也能重啟生產。
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