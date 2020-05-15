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亞洲天然氣價格偏空
近來亞洲液化天然氣（LNG）現貨價格的漲勢可能難以延續，原因是新冠肺炎疫情將持續抑制需求，且進口商庫存居高不下，市場信心仍偏空。
亞洲LNG的價格指標Japan/Korea Marker（JKM）4月底來大漲34%，原因是預期全球供給受限、亞洲小型投資人投機買進，以及夏季空調需求升溫，進而提振LNG需求。新冠肺炎疫情、今年冬季天氣較溫暖等因素，拖累亞洲LNG現貨價上月跌至歷史低點，讓部分開採計畫變得無利可圖。
雖然日本、中國大陸和南韓等全球LNG採購大國，都已陸續重啟經濟活動，可望提振天然氣需求，但部分交易員擔心，全球經濟成長減緩，仍可能抑制這些國家的需求。
部分交易員說，少數供應商可能會延緩6、7月的供貨，以期盼價格進一步上漲。同時，在交易員重新評估部位之際，標普全球普氏JKM LNG市場的買賣出價數量也減少。
更糟的是，歐洲天然氣庫存最快7月將達飽和，可能導致歐洲的價格指標跌破零元。部分交易員表示，JKM向來緊密追蹤荷蘭和英國的指數，若這兩國現貨價格下跌，亞洲價格也可能跟著跌，儘管跌幅會較小。
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