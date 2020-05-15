美初領失業救濟人數 連續八周超過百萬人

美國上周首次申請失業救濟金人數約為298萬人，高於市場預期，為連續第八周超過百萬人，顯示就業市場仍未完全脫離新冠肺炎疫情所造成的衝擊。

美國勞工部14日公布，在止於9日的一周，首度申領失業給付的人數為298.1萬人，雖低於前一周的318萬人，也是連續第六周趨緩，但仍高於經濟學者預估的250萬人。

根據最新數據，自3月中旬疫情襲擊美國導致商業活動停擺迄今，首度申請失業給付的總人數累計達3,650萬人，逼近上一波經濟衰退為期18個月的總和。

2日止當周連續申請失業給付的人數增至2,280萬人，創新高，使得當周合法勞工的失業率攀抵15.7%。

最新數據不如預期，凸顯疫情持續帶來衝擊。內用餐廳和零售商店至今大多仍暫停營業，美國民眾擔心染疫寧可待在家，消費支出也縮手。

若未經季節調整，上周首度申領失業給付人數最高的州為康乃迪克州的29.9萬人，遠高於前周的3.6萬人 ；喬治亞州、佛羅里達州及紐約的人數均超過20萬人。