投資大咖示警...美股被高估

美國投資界重量級人物近日紛紛出面對美國股市展望示警，一致認為美股價位已被大幅高估，與數周前市場主流觀點大異其趣。

傳奇投資人朱肯米勒（Stan Druckenmiller）和泰伯（David Tepper）本周也加入陣容日盛的「唱空美股合唱團」。朱肯米勒12日說，所謂V型復甦，亦即經濟在新冠肺炎疫情過後迅速反彈，是「幻想」。緊接著，泰伯13日表示，依他之見，現在美股被高估程度僅次於1999年。

這種觀點最近在華爾街基金經理人圈內愈來愈盛，之前投資界名人如米勒（Bill Miller）、辛格（Paul Singer）和瓊斯（Paul Tudor Jones）等人也都質疑市場或經濟展望，反映投資人開始懷疑，聯準會（Fed）貨幣寬鬆刺激及財政部3兆美元財政刺激，是否足以因應失業人數飆升、破產潮升高，以及似無止盡的疫情。

這群富豪投資人紛紛對美股展望拉警報，引起美國總統川普13日推文砲轟這些「所謂的有錢人」。談到股市時，評普寫道：「總是記得，有些人押空股市，若是股價下跌就賺大錢。然後他們又翻空為多，大量公開露面，讓股價漲上來。兩面都賺。」美國財長米努勤也出面喊話，希望緩解投資人對經濟前景的憂慮。

華爾街專業投資人可能對川普的批評不為所動。標普500指數本周來跌了3.8%。

「股神」巴菲特最近表示做空美國者要小心後果，但他的波克夏公司最近頻頻賣出持股，出清四家航空股後，本周又減持銀行股，已把US Bancorp持股賣出49萬7,786股，剩下約1.5億股，持股比重降到10%以下。