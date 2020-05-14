基金經理人：安度「更大蕭條」第2階段 只需兩樣資產

聯準會（Fed）主席鮑爾日前發言像根針，讓投資人對疫情過後全球經濟迅速復甦的希望破滅，加上重量級投資人紛紛對美股價位被高估示警，股市對經濟壞消息的容忍度隨之減弱。

上周美國初次申領失業救濟人數再添298.1萬人，高於道瓊訪調經濟學家估計的270萬人，也使新冠疫情危機襲擊美國以來的申領總人數逼近3,650萬人，是美國史上最多。經濟再傳利空消息，觸動美股道瓊指數14日早盤下挫逾400點。

在經濟前景仍籠罩烏雲之際，投資人該如何撐過未來數月？一位基金經理人建議，此刻投資人宜把持有的投資工具精簡到只剩兩種，以便迅速應變。

投資刊物「Stock Traders Daily」總裁兼執行長Thomas H. Kee Jr.接受MarketWatch專訪時說：「我們提供非常簡單且縮放自如的策略，就是只持有標普500 ETF以及現金，並且在兩者之間切換。」他也是Equity Logic的投資組合經理人。

Kee的理由是，在市況詭譎多變的時刻，若是投資組合內含20支或30支股票，他認為太過複雜，不僅個別持股難以逐一追蹤，也難及時調整以降低風險。

他說：「精簡投資組合的策略很好用，只需要追蹤大盤，或是改抱現金。如此一來，投資組合可迅速自我保護，這在當前這種市況很重要。」他指的是13日美股大跌，當天他見狀就改抱現金，股價跌深後再轉進標普500 ETF。

Kee認為，美國經濟已進入「更大蕭條」（greater depression）的時代，而這時代有三個階段：

●第一階段：股市和經濟崩跌，這慘況已在3月發生。

●第二階段：股市與經濟脫鉤，正是此時所見的情況。

他預料目前這階段將持續數月 ，期間Fed藉貨幣刺激供應「虛的錢」（fake money），支撐股市上漲，儘管沿途有「急而猛的跌勢」穿插其間。在這個階段，他建議投資人「跟著大盤，搭便車，直到音樂停止」。Kee的模型顯示，年底前，那斯達克指數和標普500再見新高點的機率分別有95%和50%。

●第三階段也是最末階段：可能在明年初進入這段黑暗期，屆時Fed刺激政策喊停，債務水準高得「荒謬」，而Fed償付能力受到質疑，可能對金融業和股市構成一個大問題。

Kee指出，第三階段的發展通常「快速、嚴厲、殘酷」，他建議拿退休金投資股票的人在最末階段改抱現金，同時等待市場風暴掃過。