美股早盤跌266點 首度申領失業給付人數比預期多

美股三大指數14日早盤下跌，道瓊指數跌265.71點或1.14%，原因是上周首度申領失業救濟金人數高於市場預期，為連續第八周超過百萬人，凸顯新冠肺炎疫情對美國經濟的衝擊。

CNBC報導，標普500指數14日早盤跌0.98%，那斯達克指數跌0.81%

美國勞工部14日表示，最新一周（9日止）首度申領失業給付的人數為298萬人，雖低於前一周的318萬人，也是連續第六周趨緩，但仍高於經濟學者預估的250萬人。

根據最新數據，自疫情從3月中旬導致商業活動停擺以來，首度申請失業給付的總人數累計共達3,650萬人，逼近2009年經濟衰退期間（18個月）的加總。