連八周破百萬人！美上周首度申領失業給付人數比預期多

美國上周首次申請失業救濟金人數約為298萬人，高於市場預期，為連續第八周超過百萬人，顯示就業市場仍未還沒完全脫離新冠肺炎疫情所造成的衝擊。

美國勞工部14日表示，最新一周（9日止）首度申領失業給付的人數為298萬人，雖低於前一周的318萬人，也是連續第六周趨緩，但仍高於經濟學者預估的250萬人。

根據最新數據，自疫情從3月中旬導致商業活動停擺以來，首度申請失業給付的總人數累計共達3,650萬人，逼近2009年經濟衰退期間（18個月）的加總。