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疫情讓富者更富 世上首位兆萬富翁會是他嗎？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
亞馬遜執行長貝佐斯。疫情助長網購需求，帶動電子商務巨人亞馬遜營收勁揚。美聯社
亞馬遜執行長貝佐斯。疫情助長網購需求，帶動電子商務巨人亞馬遜營收勁揚。美聯社

一項舊報告近日來在推特（Twitter）上廣為流傳，炒熱最新辯論話題：誰會是全球第一位身價突破1兆美元的「兆萬富翁」（trillionaire）？世界首富亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）於是成為話題焦點。

新冠肺炎疫情迫使許多民眾居家避疫，靠送貨到府服務取得食物、健身器材等用品，這股網購熱潮使電子商務巨人亞馬遜第1季營收一舉超越750億美元。當前推特用戶正熱烈辯論一個問題：若民眾網購趨勢在疫情過後仍延續下去，數年後，貝佐斯的財富可不可能「破兆」？

根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯4月12日的淨值為1,250億美元，到5月5日已躍升到1,430億美元，期間隨亞馬遜股價變動而震盪走高。由於貝佐斯與妻子瑪肯西去年7月離婚，他也必須分給她一大部分財產。

今年來亞馬遜股價漲幅約28%，但未來走勢可能震盪加劇。亞馬遜已表示，將斥資至少40億美元研發新冠肺炎檢測試劑以便篩檢全體員工、加強旗下設施的清潔消毒、並且提高時薪員工的工資。額外支出的防疫相關費用，可能把亞馬遜第2季獲利一筆勾銷。

不過，MarketWatch報導指出，亞馬遜仍可望是市場寵兒，因為有可能冒出第二波疫情、導致進一步的封鎖抗疫措施，這對亞馬遜的生意以及亞馬遜老闆貝佐斯的財富來說，並不是壞消息。

另外，中小企業內容與比較平台Comparisun的一項報告顯示，到2026年，貝佐斯可能成為全球第一個擁有1兆美元身價的富豪。這項調查是好幾個月前的舊資料，但14日再度被推特用戶提出來辯論，表示怒意和敬意者都大有人在。

這份報告發布日期為2019年9月16日，Comparisun分析Macrotrends提供的紐約證交所前25大上市公司的市值數據，以及富比世（Forbes）全球前25大富人排行榜，都各取過去五年的資料，然後估算出這五年來平均淨值成長率，再據此推估未來淨值可能的變化。

結果得出，貝佐斯可能在2026年以62歲之齡，率先成為「兆萬富翁」。阿里巴巴創辦人馬雲排名第三，推估要到2030年以65歲年齡達陣。

貝佐斯 新冠肺炎 疫情 超級富豪

延伸閱讀

劉維公／政府如何像亞馬遜一樣運作？

美股大跌 財富蒸發前十大都是科技富豪

別人危機他們佳績 居家避疫忙網購亞馬遜秒賺萬元

【產業抗疫4】亞馬遜每秒銷售33萬 靠貝佐斯「第一天」哲學

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