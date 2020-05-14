美房市泡沫蠢蠢欲爆？下個經濟利空恐7月降臨

美國上一回房市泡沫總共費時四年才爆破，但這回市況遭遇新冠肺炎疫情衝擊而急轉直下。知名財經部落客瑞克特（Wolf Richter）日前示警，預言不久後隨著積壓已久的房屋供給量湧出，美國舊金山灣區房價可能大受衝擊。

MarketWatch報導，財經部落格「Wolf Street」主筆瑞克特指出，舊金山灣區一帶通常行情火熱的房市，包括馬林、索諾瑪、納帕和索拉諾等郡，現在幾乎都陷入一灘死水。

瑞克特寫道：「這理應是春季銷售旺季，而且新上市物件理應大增。但賣方卻不想讓可能染疫的陌生人來家裡走動看屋，他們也明白買家少得可憐，況且這時候刊出售屋訊息沒什麼道理，因為之前上市的房子仍乏人問津。」

他指出，房市前景不樂觀，因為房屋鑑價活動降低、取得房貸更加棘手，而且度假屋供過於求可能促使屋主脫售。

瑞克特說：「等到鑑價師宣告市況下沉，下一隻大鞋將墜落，或許在8月，但最快可能在7月。這將使申請房貸變得更加困難。」

另外，牛津經濟研究院（Oxford Economics）的最新報告估計，15%的美國屋主可能遲繳每月房貸還款，這意味這波疫情造成的房貸還款拖欠案，將會超過經濟大衰退期間的數目。

牛津經濟研究院說：「房貸市場的不確定性已造成放款標準大幅緊縮，即使日後展望復甦，那種情況也可能持續下去。」

而且，在疫情陰影下，加州「酒鄉」（Wine Country）不動產市場死氣沉沉，當地有為數眾多的度假屋— 但有誰規劃今夏去度假？— 如果一堆待售屋上市，也可能阻撓市場復甦。

瑞克特的結論是：原本閃爍金光的房市泡沫和熱鬧滾滾的度假屋投資熱潮，因為新冠肺炎疫情來襲而難以為繼，「都已在最脆弱的狀態下同時觸頂」。