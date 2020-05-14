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日經：美國與中國必須攜手率領全球度過疫情

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
前美國副國務卿史坦伯格認為，美中應共同肩負重責大任，包括雙方通電話和率領全球採取防疫措施。美聯社
前美國副國務卿史坦伯格認為，美中應共同肩負重責大任，包括雙方通電話和率領全球採取防疫措施。美聯社

日經新聞報導，世界各國對新冠肺炎疫情的反應，正好成為國際秩序的分水嶺。

紐約雪城大學政治系教授、前美國副國務卿史坦伯格（James Steinberg）表示，在各國相互依存與國際合作的價值，已受到全球政治人物和社會運動抨擊之際，各國領袖和國際機構正面臨一項根本的考驗，也就是他們能否抵抗自掃門前雪和零和政策日益高漲的浪潮？

在疫情威脅到跨國公共衛生和繁榮之際，各國無疑應採取行動、強化國際合作。然而，令人出乎意料的是，各國採取的防疫措施往往與國際合作背道而馳。有太多國家一直以來慣於隔岸觀火和責怪他國，以國際合作為代價，尋求本國的解決方案。

例如，在疫情爆發初期，中國大陸拒絕國際組織和外國專家的援助，也拒絕分享完整的資訊，並且傲慢無禮地阻擋台灣參與世界衛生組織（WHO）的緊急會議。

川普政府也採取類似做法，例如頒布旅遊禁令、暫停移民入境及停止金援WHO，而且更多專注在轉移疫情對政治的影響，而非研擬有效的因應措施。

川普指責中國大陸散播疫情，中共外交部發言人則表示，病毒可能是由美軍帶到武漢。史坦伯格認為，這些互相指責和找戰犯的言論，能充分取悅人心惶惶的國民，但無助於遏止疫情擴擴散，或幫助受疫情衝擊的供應鏈和脆弱的金融市場維持運作。

他也說，在任何情況下，這些反應都非常令人擔憂。但在此之前，各國採取的行動已摧毀國際合作的根基。例如，川普主張「美國優先」政策，質疑美國盟友的價值，也在聯合國（UN）演說中斥責全球主義，甚至退出巴黎氣候協定和伊朗核協議，以及提倡貿易保護主義，而非擁護自由貿易。

在以往的全球危機中，全球領袖更加意識到合作的益處和各自為政的成效不彰。從20國集團（G20）在2008至2009年召開的緊急會議，到各國財經首長和央行為這次防疫做的努力，可看出協調一致的策略有助避免貨幣競貶和制定全球規則，並有助提振投資人信心。

在1997至1999年的亞洲金融危機中，儘管美國起初不願意對泰國提供紓困，但美國、亞洲地區領袖及國際金融機構仍採取措施幫助泰國，因為泰銖貶值的勢頭可能擴散至東亞和其他主要國家。

史坦伯格表示，中國大陸和美國應共同肩負重責大任，包括雙方通電話和率領全球採取因應措施，就像這兩國在2008至2009年做的事一樣。

但兩國須從根本重新思考美中關係的走向。有人建議美中雙方暫時休兵或採取短期的綏靖政策，例如暫停對彼此加徵貿易關稅，和共同對貧窮國家提供必要的衛生援助。

各國對於價值與利益的看法分歧造成緊張局勢，但在新冠肺炎疫情肆虐之下，各國須停止這樣的惡性循環，同時建立更穩定、具建設性的長期關係。

疫情 新冠肺炎

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