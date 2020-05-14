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疫情衝擊 沃爾瑪購物不再24小時營業、作5大改變
在新冠病毒疫情衝擊下，沃爾瑪（Walmart）不得不做出重大改變以確保員工和消費者安全。以下是新冠病毒大流行期間，在沃爾瑪購物與昔日有別的五大購物體驗：
1. 消費者將無法退還某些商品
沃爾瑪過去以退貨政策慷慨聞名，但在新冠疫情下，該連鎖商店不會收回許多產品。折扣資訊網站DealNews消費者分析師朱莉·拉姆霍德（Julie Ramhold）表示：「如果你囤積過多衛生紙或米糧乾貨，別指望在疫情結束恢復正常後，可以退還那些東西。」
沃爾瑪在４月底已宣布暫停所有保健和美容產品、清潔用品、紙製品，衣物和食品的退貨。
2. 全店不會有雙向通道
為確保客戶彼此保持至少六呎社交距離，沃爾瑪改變了店內通常較為擁擠的通道；在可預見的將來均將保持單向通道。
3. 必須排隊進入店內
儘管許多沃爾瑪商店都可以容納大量購物者，但該店目前明確限制可容許人數，以減少新冠病毒傳播風險；每1000平方呎的空間，僅允許同時有五名顧客。
此外，沃爾瑪要求顧客在外面排隊等候入內，以確保容納量不超過20％。店家也會派遣員工，提醒排隊者注意在店內購物時保持社交距離。
4. 全店不再24小時開放購物
凌晨三點奔赴沃爾瑪購買尿布或藥品的日子，已成為過去。該連鎖商店宣布，為了有更多時間進行全店清潔消毒，現在不再24小時開放，只有上午7時至晚上8時30分對外開放營業。
5.員工和購物者都要戴口罩
光是實施社交距離措施還不夠，沃爾瑪員工工作時必須更努力保護自己才行。沃爾瑪目前已規定，員工輪班期間必須戴口罩或其他面罩，並鼓勵所有購物者戴口罩。
此外，所有員工進入工作場所前，沃爾瑪還會幫他們量體溫，以確保員工健康。
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