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等不到5G頻譜拍賣 衛星服務一哥Intelsat聲請破產保護

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
Intelsat仍在等待美國聯邦主管機關拍賣第五代通訊技術（5G）頻譜，計劃從中獲利數十億美元。路透
Intelsat仍在等待美國聯邦主管機關拍賣第五代通訊技術（5G）頻譜，計劃從中獲利數十億美元。路透

全球最大商業衛星服務業者Intelsat聲請第11章破產保護，並表示先前已獲得10億美元的新融資，將用於維持提供商用衛星服務。這家衛星公司仍在等待政府標售第五代通訊技術（5G）頻譜，計劃從中獲利數十億美元。

彭博資訊報導，Intelsat與部分子公司14日向維吉尼亞州東區聯邦破產法院遞交相關文件，以利後續重整14億美元的債務。美國聯邦監管機構正緊鑼密鼓籌備拍賣5G的C波段衛星頻譜。

彭博行業研究顯示，Intelsat須花費15到25億美元為頻譜標售做準備，預估在特定期限前轉賣5G頻譜的淨利為48億美元。Intelsat表示，財務整頓將大幅減輕債務負擔，也正在控管新冠肺炎疫情對數個市場造成的衝擊。

破產 債務 新冠肺炎

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