等不到5G頻譜拍賣 衛星服務一哥Intelsat聲請破產保護

美國總統特朗普周三 (5月13日) 延長在2019年5月簽署的行政命令，宣布因為國家緊急狀態禁止美國公司使用有國安風險的電信設備。當時此舉被認為是針對中國的華為和中興兩家公司。

2020-05-14 14:02