美續擋華為、中興 愛沙尼亞立法防中企

美國總統特朗普周三 (5月13日) 延長在2019年5月簽署的行政命令，宣布因為國家緊急狀態禁止美國公司使用有國安風險的電信設備。當時此舉被認為是針對中國的華為和中興兩家公司。

知情人士表示，美國商務部也預計將延長美國公司繼續與華為開展業務的一項臨時許可。此前，此許可已延長一次至4月1日。

無線行業協會CTIA敦促商務部 批准長期的許可，並寫道：「現在不是阻礙全球運營商維護網絡健康的時候。」

協會認為，「與華為持續、有限的互動可以保護市場上的設備和裝置安全，這對美國消費者有好處，避免為了使用這些裝置妥協。」

該協會也要求商務部恢復和修改之前的標准制定工作授權，以便與華為公司的交流，進一步參與推動全球電信標准制定。

目前美國商務部和華為都拒絕評論。

美國自2019年5月將華為列入經濟黑名單候，雖然以國家安全為由做限制，但為了減少對美國制造產品的影響，特別是許多美國農村地區的網絡裝置，允許華為購買部份美國制造的商品，

愛沙尼亞站隊

歐盟和跨大西洋北約聯盟成員國愛沙尼亞5月12日在議會上批准了一項新的《電子通信法》，以確保對未來網絡發展所需的電信設備進行安全審查。

該法案被立法者戲稱為 《華為法》，是針對中國電信公司而制定。該法案將詳細的執行工作留給了政府，並將情報部門納入審查機構。但該法案本身沒有提到任何公司的名稱。

議會國防委員會負責人梅索亞 (Andres Metsoja)在一份聲明中說:「我們必須確保使用安全的技術和可靠的供應商提供通信服務。」

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