特斯拉新車上路突然方向盤彈飛！車廠：抱歉忘鎖螺絲

對電動車車迷來說，擁有一輛特斯拉是時髦的事。英國一名男子入手一台特斯拉，未料在上路不到一個月後，新車的方向盤就整個彈飛。對此，特斯拉已出面道歉，並承認自家廠出產的車子「忘了鎖螺絲。」

一名住在英國的男子傑森·圖亞塔拉(Jason Tuatara)在上(4)月於推特PO文，表示新購入的特斯拉Model 3在上路不到一個月後，方向盤便整個彈飛鬆脫。他在事發當天連發三文表示：「請檢查您的特斯拉，確保這事不會發生在您身上！它(方向盤)在開車時脫落了！我知道他們(特斯拉)能自駕，但這將它帶進了另一個層次！」、「方向盤在今天掉落，關心可能其他同款的車也會掉落，能否檢查一下售出超過一個月的同款汽車嗎？並調查一下原因！」傑森二度發文時，並在文末tag特斯拉執行長馬斯克的推特，質疑「世界上最安全的汽車怎麼會這樣？」

據了解，傑森在今年3月20日等到了去年9月初下訂的特斯拉Model 3，與原計的交車時間晚了一些，但傑森覺得無所謂，因為他終於有了夢想中的汽車。但車子竟在4月26日上車時發生非常不可思議的事：他的方向盤突然掉了！幸好當時在退出車道而且即將到家，並未發生事故。

經送修後，特斯拉坦承錯誤，原來他們在出廠時忘了鎖上固定螺絲！目前已免費補上「消失」的螺絲，請車主安心駕駛。車主呼籲特斯拉應提高新車的組裝品質，並強調新車的總里程數也才340英里（547.17公里）。