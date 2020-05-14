疫情迫使更多投資人錢進陸股 分析師估成為長期趨勢

新冠肺炎疫情引起的市場混亂，已促使更多投資人錢進陸股，部分策略師認為這將成為一種更長期的趨勢。

CNBC報導，基金追蹤機構EPFR負責人維利茲說：「我們發現全球許多基金經理人正在市場動盪中重新調整持股，例如部分經理人正提高對陸股的配置比重。」

EPFR的資金流數據顯示，美股大盤在3月崩跌至三年低點之際，在全球逾800檔基金管理的近2兆美元資產中，陸股配置比率接近25%，高於一年前的約20%和六年前的約17%。數據顯示，這些基金投資在中國大陸、香港、台灣、美國及新加坡交易的九大類股。

在美股從4月的低點大幅反彈之際，陸股的表現相對穩健。上證指數今年迄今下跌5.2%，標普500指數今年至12日止的跌幅為11.1%。

根據EPFR的數據，專門投資陸股的基金在近幾周陸續見到資金流出，許多基金為了符合客戶的贖回或現金需求而出脫陸股。但跡象顯示，資金只是短暫流出，EPFR表示，投資數個地區的基金減少對其他市場的配置，以維持對陸股的投資配置，藉此達成總體投資報酬目標。

對於聚焦在全球新興市場股市的投資基金而言，陸股的平均配置比重為34%，同時，投資亞股（不計日本）的基金，持有陸股的配置比重為38%。

有「中國星巴克」之稱、在那斯達克掛牌上市的瑞幸咖啡，上月傳出財務造假事件，涉及造假的銷售額約為人民幣22億元，而且股價在停止交易前已失血80%。

儘管如此，投資人仍對陸股展現濃厚的興趣，連美國投資人也不例外。例如，雲端服務商金山雲8日在那斯達克交易所掛牌，在瑞幸傳出財務醜聞和疫情肆虐美國之際，成為首家公開發行股票（IPO）的陸企。金山雲在上市頭三天股價飆漲逾40%，市值達50億美元。

景順（Invesco）新興股市團隊主管、資深投資組合經理人李維藍茲認為，陸股代表下一波新機會，原因包括大陸當地對健康照護與科技的創新，加上疫情相對重創其他的主要經濟體。

李維藍茲說：「我們每十年就會遇見一次大牛市」，例如美國科技股和日股先前大漲的走勢。他認為，即使中國大陸目前的成長水準較低，但在未來十年預料成為驅動成長的超級推手。