思科上季獲利優於預期 股價盤後一度大漲4%

人人有錢領，萬事都OK？日本因為疫情導致的經濟衝擊，安倍政權決定從原本的每戶發放30萬日圓，改成全國民眾每人10萬日圓的紓困特別給付金。儘管預算暴增的作法引發爭議，安倍依然鐵了心發錢。結果申請時間一到，不僅線上申請系統立刻當機，各地政府單位湧入大量臨櫃申辦人潮，造成申請現場混亂。「10萬日圓之亂」的背後原因，其實也和日本多年來推廣有限的「個人番號卡」身分認證息息相關...

2020-05-14 09:00