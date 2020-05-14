思科上季獲利優於預期 股價盤後一度大漲4%
網路設備大廠思科（Cisco）周三（13日）公布上季財報，獲利優於預期，股價在盤後交易一度大漲4%，後來漲幅收斂。思科審慎展望本季銷售將比去年同期減少8.5%到11.5%，取中間值大約營收會在120億美元左右，每股盈餘估為0.72美元到0.74美元，也略優於分析師預期。
思科上季（截至4月，公司會計年度第3季）調整後每股盈餘0.79美元，路孚特（Refinitiv）訪調分析師預期0.69美元；營收119.8億美元，年減8%，路孚特預期117億美元。
思科執行長Chuck Robbins說：「新冠病毒大流行讓全球機構以前所未見的速度與規模，推動營運數位化，並支持遠距工作。」
思科核心事業網路設備上季受惠於線上活動大增，市場需求暢旺。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言