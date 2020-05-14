美元指數穩守100關卡　因鮑爾表示不考慮負利率

美元兌一籃子貨幣周三小幅走高，反映市場避險趨勢，此前美國聯準會主席鮑爾警告疫情帶來的經濟風險，並拒絕將負利率做為刺激工具的想法。

美元指數13日收盤上漲0.3%至100.242，扭轉先前的跌勢。

美元兌日圓13日收盤貶0.1%至107.03日圓，仍在上個月的106-108區間範圍內。14日盤初小幅貶值0.1%至106.92日圓。

美元兌歐元13日收盤升值0.28%，報1.0818美元兌1歐元。

鮑爾表示，聯準會對負利率的看法沒有改變，這不是決策者正在考慮的事情。

Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo表示：「鮑爾堅決淡化負利率的談話，對美元多頭是利多因素，進而推升美元。」

過去幾周，美元指數一直在窄幅波動，但距離3月底觸及的逾三年高點僅差3%，因金融市場仍對新冠大流行的經濟影響感到緊張，對避險資產的需求上升。

儘管美元在市場動盪中受惠於避險資金流動，但投資人對美元展望看法不一，基金持有美元空頭部位，而機構投資者仍看多美元。