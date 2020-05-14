國際油價再跌入負值？美國CFTC罕見示警

美國商品期貨交易委員會（CFTC）罕見對經紀商、交易所及清算中心發出警告，敦促他們對油價可能再度跌入負值的風險做好準備。

金融時報（FT）報導，CFTC 13日發布通知，建議交易所密切注意市場，提醒他們維持行使緊急權力的規定，包括如果市場陷入混亂，可以暫停或限制任何合約交易。

CFTC表示，清算中心「應為部分合約的價格可能大幅波動來做好準備，包括價格可能跌入負值」。

西德州輕原油6月期貨預計在19日到期，引發市場揣測6月合約可能重蹈5月合約跌入負值的覆轍；西德州5月期貨在到期前兩個交易日跌入負值，4月20日結算價為每桶負37.63美元。

簽署這份通知的CFTC市場監督部門說：「我們發布這份公告，因應西德州5月期貨經歷不尋常的大幅波動及價格跌入負值的情勢」。

資深CFTC官員指出，這項通知適用於所有的期貨合約，不只針對原油，也並非預測油價將再度跌入負值，「我們並非預測市場走向，只是對如何規畫提供建議」。

CFTC也提醒，經紀商應小心翼翼注意即將到期的合約，建議他們「比以往更殷勤地監看並評估風險」。