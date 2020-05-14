聽新聞
test
0:00 / 0:00
巴菲特又賣金融股！波克夏本周賣這家銀行50萬股
巴隆周刊（Barron's）報導，股神巴菲特的波克夏公司本周大賣美國Bancorp金融集團股票。11日與12日兩天合計出脫近50萬股，在Bancorp持股比率降至10%以下。
根據波克夏向證券交易委員會（SEC）申報的資料，本周一、二兩天，合計賣出Bancorp股票49.7786萬股，於該金融公司的持股數調整為1.505億股。
美國Bancorp股價因為新冠病毒疫情波動劇烈，周三（13日）收在29.45美元，今年以來已經跌掉50.3%。相較之下，同期間標普500跌幅只有12.7%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言