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巴菲特又賣金融股！波克夏本周賣這家銀行50萬股

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
股神巴菲特的波克夏公司本周大賣美國Bancorp金融集團股票。 路透
股神巴菲特的波克夏公司本周大賣美國Bancorp金融集團股票。 路透

巴隆周刊（Barron's）報導，股神巴菲特的波克夏公司本周大賣美國Bancorp金融集團股票。11日與12日兩天合計出脫近50萬股，在Bancorp持股比率降至10%以下。

根據波克夏向證券交易委員會（SEC）申報的資料，本周一、二兩天，合計賣出Bancorp股票49.7786萬股，於該金融公司的持股數調整為1.505億股。

美國Bancorp股價因為新冠病毒疫情波動劇烈，周三（13日）收在29.45美元，今年以來已經跌掉50.3%。相較之下，同期間標普500跌幅只有12.7%。

波克夏 疫情 標普

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