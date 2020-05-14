高盛：美國失業率高峰值預料達25%

高盛（Goldman Sachs）經濟學家上調美國失業率預估，反映勞動力市場的展望更加黯淡，但不排除美國經濟更快走出新冠肺炎疫情衝擊的可能性。

根據高盛12日公布的報告，美國失業率高峰值預料將達25%，遠高於先前預估的15%，原因是有愈來愈多人將丟飯碗，而且當中許多人將被歸為失業人口。高盛預估，美國失業率到年底將保持在10%，接近上次衰退的高點。

美國上周公布的非農就業數據顯示，美國雇主在4月裁員2,050萬人，導致失業率飆升至14.7%，創下經濟大蕭條時期以來的最高水準。高盛預估的25%失業率高峰值，與大蕭條時期的失業率高峰估計值相當。

儘管美國就業市場預料將受到更大的衝擊，但高盛分析師預估，美國經濟承受的壓力有望減緩，因為部分指標顯示經濟活動緩慢恢復和企業開始恢復營運。高盛認為，重啟經濟仍然是最大的風險之一，因為可能爆發第二波疫情，致使政府再度加強防疫措施。

高盛預估，美國第2季國內生產毛額（GDP）經年化後將萎縮39%，降幅比先前預估的34%更深。不過，高盛也預估，美國經濟復甦的步伐比預期更快，將第3季經濟成長增速從19%上修至29%，暗示美國經濟將呈現「V型復甦」，或邁向立即復甦之路。