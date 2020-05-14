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WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

金價站穩1,700美元後續強　需求疑慮拖累油價回跌

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
（圖／路透）
（圖／路透）

國際油價13日下跌約2%，因石油需求展望黯淡，且聯準會主席鮑爾警告經濟需要數月時間才能從新冠病毒大流行中復甦，掩蓋美國上周原油庫存下滑的利多因素。金價在站穩1,700美元大關後，延續漲勢。

●國際油價跌2%

紐約商交所6月原油期貨13日收盤下跌0.49美元，跌幅1.9%，結算價報每桶25.29美元； 布倫特原油7月期貨下跌0.79美元，跌幅2.64%，至每桶29.19美元。

美國能源資訊署（EIA）公布，截至5月8日當周，原油庫存下滑74.5萬桶，至5.315億桶，為1月以來首次下滑，但煉油廠投入的原油寫下2008年以來最低水準，顯示需求復甦需要更多時間。

EIA預估，今年全球石油需求將減少每日810萬桶，至每日9,260萬桶，而此前的預估為減少每日520萬桶。

聯準會主席鮑爾13日表示，美國經濟面臨前所未有的下行風險，如果財政和貨幣決策者不採取措施迎接挑戰，可能對家庭和企業造成持久傷害。

Mizuho能源期貨主管Bob Yawger表示：「正因如此，市場烏雲籠罩，這是非常負面的談話，甚至掩蓋了自1月以來最利多的美國石油庫存報告的影響。」

美國銀行財富管理公司高級投資策略師Rob Haworth表示，接下來幾個月的經濟情勢不樂觀，「市場可能還有些擔憂，雖然趨勢正朝著正確的方向發展，但可能不足以克服需求低落的情況」。

兩大產油國俄羅斯和沙烏地阿拉伯表示見到原油需求反彈跡象，但石油輸出國組織（OPEC）在13日的報告中，將第2季原油需求預估調降約15%。

●金價

金價上漲，因投資人解讀聯準會主席鮑爾對經濟展望的談話偏向悲觀，因而將資金轉入金市避險。

黃金現貨價格13日收盤上漲0.8%至每英兩1,716.28美元，盤中漲幅一度達0.9%。

美國黃金期貨上漲0.6%，結算價報每英兩1,716.40美元。

渣打銀行分析師Suki Cooper表示：「聯準會還有許多其他選項，因此我們有可能看到推出更多量化寬鬆政策，或能為黃金市場帶來利多環境的政策。」

Suki Cooper說：「我們預期全球利率將維持低檔，一些國家實施負利率，這將繼續為黃金提供有利的環境。」

全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust持金量達到七年來最高。

聯準會 金價 油價

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