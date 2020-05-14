台積電ADR周三跌0.35% 跌幅小於費城半導體指數
台積電周三ADR收盤小跌0.18美元報50.92美元，較台北交易股票溢價2.52%。費城半導體指數周三跌1.95%。
道瓊工業指數則是大跌516.81點，跌幅2.17%，報23,247.97點；標普500指數跌50.12點，跌幅1.75%，報2,820點；那斯達克指數跌139.38點，跌幅1.55%，報8,863.17點。
台灣加權股價指數昨天漲58.80點收10,938.27點。台積電漲0.68%，收297.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 65.63 -0.68 68.00 -3.49
中華電 CHT 109.31 -0.52 110.00 -0.63
台積電 TSM 304.49 -0.35 297.00 2.52
聯電 UMC 15.01 -0.78 15.60 -3.79
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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