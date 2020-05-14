美股道瓊重摔逾500點　鮑爾警告經濟展望不妙

美股13日收低，道瓊指數跌逾500點，標普500指數跌抵三周低點，因聯準會主席鮑爾警告說，新冠病毒疫情將導致經濟在較長時間內維持疲弱，此外，美中緊張關係升溫也拖累股市信心。

雖然美股在尾盤跌幅收斂，但道瓊工業指數收盤仍大跌516.81點，跌幅2.17%，報23,247.97點；標普500指數跌50.12點，跌幅1.75%，報2,820點，盤中曾跌破過去一個月來的支撐水準2,800點；那斯達克指數跌139.38點，跌幅1.55%，報8,863.17點。

鮑爾在與華府智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）舉行的網絡直播活動表示，決策者可能需要推出更多刺激措施，才能使美國脫離導致逾2,000萬人失業以及造成「痛苦程度難以言喻」的經濟困境。

投資人解讀為鮑爾正看到「重大的下行風險」。TD Ameritrade交易商策略經理Shawn Cruz表示：「鮑爾的意思是，如果想避免經濟復甦緩慢、以及對經濟造成的長期傷害，就需要強有力的財政因應措施，實際上將責任交還給政府，而不是央行 。」

嘉信理財首席全球投資策略師Jeff Kleintop表示，共和黨和民主黨之間的分歧，顯然讓國會提供更多財政支持措施的前景變得黯淡。

市場人士表示，鮑爾暗示聯準會不會將利率降至零以下，讓他們鬆了一口氣，但他對經濟的悲觀看法顯然讓部分人士感到驚訝。

Jeff Kleintop表示，鮑爾的談話調性比近期更悲觀，「市場的結論是，可能有比他們預期更多的壞消息。」

美國高階衛生官員佛奇（Anthony Fauci）12日警告，若各州放開得太早，疫情可能會惡化；一些聯準會官員表示，擔心經濟衰退將持續很長時間。相關言論已拖累美股在12日收低。TD Ameritrade的Cruz表示，美股13日重挫是佛奇與鮑爾相關警告引發的綜合影響。

另一不利美股的因素是，美國公務員退休儲蓄基金「節約儲蓄計畫」在川普政府的阻撓下，已決定無限期延後對一些中國大陸股票的投資計畫，分析師指出，美中貿易關係的緊張跡象也拖累市場信心氛圍。

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師Sameer Samana表示：「市場延續前市的題材，即與當前市場可能已消化的預期相比，經濟復甦會更慢，更不平衡」，「在從低點反彈的時候，進行部分獲利了結是有道理的。」

能源股周三跌逾4%，在標普11個主要類股中跌幅最大。對利率敏感的銀行股也跌逾4%，因美國公債殖利率下滑。

美股恐慌指數VIX連續第二天上漲，上漲2.24點，至35.28點，盤中觸及5月4日以來最高。