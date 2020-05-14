鮑爾悲觀言論嚇壞投資人 美股連2天下挫、道瓊大跌516點

投資人受到聯準會(Fed)主席鮑爾的悲觀言論驚嚇，加上對市場估值的擔憂，股指下跌。

道瓊工業平均指數下跌516.81點或2.17%收2萬3247.97點，為5月1日來最糟單日走勢。史坦普500指數下跌50.12點或1.75%收2820點。那斯達克綜合指數下跌139.38點或1.55%收8863.17點，今年來走勢再度淪入負值。

Fed主席鮑爾說，若要支撐經濟，還需要採取更多措施。

他說：「儘管經濟反應既及時又適當，但考慮到前方的高度不確定，又有很大的下行風險，這可能不是最後一章。」但他補充說，一旦新冠病毒得到控制，經濟應該會出現實質性復甦。

The Earnings Scout CEO雷奇(Nick Raich)在報告中寫道：「一切都取決於接下來的幾個月，以及成功的企業如何重新開業。」「世上所有刺激措施都無法抵消企業長時間關閉的衝擊。」

Appaloosa Management創始人泰普(Tepper)說：「Fed投入不少資金。」「市場上存在不同的資本分配錯誤。當然，現在股市有些錢。從任何人的標準來看，這個市場都很充裕。」

Walgreens Boots Alliance和American Express是道指中表現最差的股票，分別下跌至少5.4%。能源和金融類股領跌史指，分別下跌4.4%和3%。美國商銀和花旗集團均下跌超過4%，而富國銀行收盤下跌6.3%。摩根大通下跌3.5%。

郵輪公司嘉年華(Carnival)、皇家加勒比(Royal Caribbean)和挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)公司的股票均下跌至少5%。這些股票都屬於那些可望從經濟重啟中受惠的股票。航空股創下金融危機後新低，美國航空下跌5.6%，而達美航空下跌7.7%，聯合航空下跌9%。

保德信首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)說：「市場正在觀察經濟如何發展。史指正處重要的技術面水平3000點，這需要更多催化劑來攀升。如果經濟可以在不增加確診案例情況下重啟，那麼這將是主要的催化劑之一。」