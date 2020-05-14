鮑爾示警經濟復甦緩慢 不考慮負利率

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）13日表示，疫情大流行對經濟造成衝擊，復甦可能會比期待中更緩慢，失業率將在接下來幾個月裡達到高峰，但他仍不考慮負利政策。

鮑爾說，過去兩個月來，疫情大流行已造成2000萬名美國人失業，其中，年收入低於4萬美元的家庭，有4成勞工在3月失業，聯準會和國會已採取對策，著重受傷最深的低所得家戶和小企業。

鮑爾13日在彼特森國際經濟研究所（PIIE）發表簡短演說，並接受主持人提問；今日美國報形容，相較上個月說經濟復甦將快速強勁，此時的鮑爾將對經濟復甦的悲觀表露無遺，美股道瓊工業指數隨之下跌。

鮑爾表示，長期而嚴重的經濟衰退，將損害經濟活動與製造業，復甦須時間累積動能；紓困政策可能很花錢，但有效。

鮑爾說，將盡力阻止經濟衰退，聯準會將動用全部工具，直到度過危機；雖然聯準會目前利率趨近於零，加上日韓已採行負利率，但鮑爾說，這不在考慮之中，因負利率將擠壓銀行利潤，不利借貸。