交易員押注英國也將加入負利率俱樂部

英國有可能將陷入逾300年最嚴重的經濟衰退，讓交易員押注該國利率將轉負。

彭博資訊報導，金融市場現在預期英國央行（BOE）有50%可能性會在今年將借貸成本調降至0%，並在明年進一步調降為負利率。這將會是英國史上第一次利率轉負，與其比鄰的歐元區則早已進入負利率時代。

這項預期引發了英國公債需求的飆升，這種資產被認為是目前投資人能取得的最安全資產之一。這波趨勢已讓2年期英國公債殖利率進一步陷入負值，下滑三個基點至負0.046%，達到史上最低。

英國經濟產值3月萎縮將近6%，在BOE預期今年將萎縮14%下，這或許還只是個開始。英國今年的發債數量正朝向突破紀錄，雖然多數超額發債可能由央行購入。

瑞銀集團英國歐洲利率策略主管瑞斯說：「沒有什麼特別原因可以使人信服，為何利率不該在經濟前景危險的時候調整為負值。更多寬鬆措施是絕對有可能的。」