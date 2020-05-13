高盛：這個產業 與原油市場一樣面臨挑戰

高盛商品研究主管柯瑞認為，原油與畜牧將成2021年後兩大大宗商品焦點。

CNBC報導，新冠肺炎疫情引發全球許多國家祭出封鎖措施，對能源市場帶來空前的需求震撼，上月西德州原油一度轉為負值，史上首見。近幾周西德州原油與布蘭特原油都溫和上揚，但今年來仍跌逾50%。柯瑞說：「投資人不想聽到關於原油的任何事。他們大受打擊，受夠了原油，需要許多利多才會回籠。」

新冠肺炎疫情同樣重創食品產業，現在農民面臨顯著的市場不平衡，因此柯瑞認為，畜牧業與原油一樣岌岌可危，「他們有一項共同點：一旦供給受損，須長時間才能恢復」。他說，若畜牧業陷入與原油同樣的境地，市場將面臨嚴重的問題。

近幾個月來，全球共187個國家實施封鎖措施，試圖遏止新冠肺炎疫情擴散。這些限制措施各不相同，但幾乎都包含關閉學校、禁止公眾集會、並實施社交距離，迫使許多餐廳關門。餐旅業的需求崩跌，導致許多美國農民任由蔬果腐爛，酪農也只能把生產過剩的牛奶倒掉。

在此同時，肉品加工廠新冠肺炎確診病例增加，已使許多廠房關閉，拖累了生產。因此，外界益發擔憂，肉品產業是否能滿足豬肉、牛肉及雞肉的市場需求。食物銀行也傳出食品短缺的消息。美國最大的食物銀行網絡「賑濟美國」（Feeding America）已警告，受新冠肺炎疫情衝擊，美國可能有1,800萬名孩童糧食安全出現疑慮，比2009年衰退頂峰的1,720萬人還多。

美銀證券公司分析師認為，在疫情衝擊下，畜牧業者可能將面臨沉重的財務負擔，又以豬肉加工業者首當其衝，預料牛肉加工業的處境相對較佳。美銀分析師並不認為超市肉品貨架近期內將空空如也，但如果工廠無法重啟，這樣的疑慮可能加深。

美國總統川普9日推文表示，農業部（USDA）將透過「農家直送食物箱」計畫，向農民收購30億美元的農產品，屬於上月USDA公布的190億美元紓困計畫的一環。

柯瑞表示，近幾周豬牛等牲畜數量，已「大幅減少」。他說，原油與肉品的共同點在於，對新興市場的通膨有很大的影響，這將是2021年後兩大大宗商品焦點。