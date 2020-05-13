美股開盤跌逾百點 鮑爾談話略顯悲觀

美股三大指數13日早盤全面下跌，道瓊工業指數跌約0.83％或190點，投資人仍在試圖解讀聯準會（Fed）主席的悲觀言論，但他仍重申目前不考慮負利率。

標普500指數早盤下跌0.88%，那斯達克綜合指數跌0.58％，

美聯準會（Fed）主席鮑爾在一場演說中表示：「儘管經濟反應即時且相對廣泛，但這可能不是最後一章，因為眼前的道路充滿高度不確定性，同時有大幅下行的風險。」

鮑爾並說不考慮負利率。他說，「我知道有人想看到這項政策，但就目前而言，我們並未將這項政策納入考量」。

美股昨（12）日在大部分時間區間盤整後收跌，道瓊工業指數大跌逾450點，回吐當天稍早160點的漲幅。標普500指數12日也重挫，跌2.05%。

保德信金融首席市場策略師克羅斯（Quincy Krosby）說：「市場都在等待，要看經濟會如何發展。」

同日公布的美國4月生產者物價指數（PPI）較一年前下滑1.2%，降幅遠大於市場預期的0.2%，並且是2015年以來最大，支撐了某些經濟學家的預測，認為美國可能出現短期通貨緊縮。