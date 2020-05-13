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加州公衛部門：若遵守安全措施 特斯拉工廠下周可復工
美國加州阿拉米達郡13日說，電動車廠特斯拉在費利蒙的工廠下周可以復工，但須遵守公共衛生安全措施，並稱跟特斯拉在安全與預防措施進行了「富有成效的」討論。
阿拉米達郡公共衛生部門在一份聲明中表示，他們已增加一些建議，若這些建議被納入且公衛指標維持穩定或有改善，特斯拉可能會在本周提高最低業務量，最快能在下周重新開業。費利蒙工廠是特斯拉在美國唯一一座電動車組裝基地。
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