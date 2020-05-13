馬士基財報優於預期 但預警需求將出現「歷史性下滑」

全球最大貨櫃航運業者馬士基（Maersk）掌控全球約五分之一的商品海運，但該公司正準備迎來歷史性的需求下滑；馬士基上季財報優於預期，但示警新冠疫情將使本季的貨運量最多減少25%。

受惠於削減成本和較高的運費抵銷需求下滑，馬士基第1季的獲利轉正，由去年同期的淨損6.59億美元轉為淨利1.97億美元，優於FactSet訪調分析師後預測的2,500萬美元；營收成長0.3%至95.7億美元，也超越市場預估的94億美元；稅前息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）則增長23%，達到15.2億美元，高於該公司自行預測的14億美元。

馬士基13日公布的財報也顯示，上季運量年比減少3.2%，平均運費則上漲5.7%。這家海運龍頭向來被視為全球貿易風向球，如今卻表示展望黯淡，可謂呼應世界貿易組織（WTO）4月時提出的警訊，稱疫情可能使國際貿易出現自二次世界大戰以來最嚴重的崩跌。

疫情陸續在亞洲、歐洲和北美引發封鎖措施，導致海運需求大減，尤其是該公司的跨太平洋貿易航線。為了應對需求銳減，馬士基上季取消逾90趟船期，運能衰減3.5%，預測本季取消的船班將增加到140趟左右。

馬士基表示，疫情已「對商業活動造成顯著衝擊」，預期全球貨櫃輪市場今年將萎縮。該公司先前曾預期，今年市場將成長1%到3%，但3月時已撤回全年財測指引。

馬士基執行長施索仁（Soren Skou）說，他仍預期出現「一些U型復甦」；他表示：「我們認為目前已經觸底，這種狀況將持續一段時間，但第3、4季應該會開始見到一些復甦。」