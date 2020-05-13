印度股市大漲2.5％ 莫迪宣布砸20兆盧比挺經濟

印度股市今天早盤大漲，印度總理莫迪昨晚宣布，將斥資20兆盧比（2,650億美元），協助亞洲第三大經濟體度過新冠肺炎疫情難關。

孟買時間11:13，孟買Sensex 股價指數大漲2.5%，Nifty 50指數漲2.5%。這項財政刺激規模相當於印度國內生產毛額（GDP）10%。莫迪向全國電視講話中表示，財政部長今天將提供計畫細節。

Dolat 資本市場公司證券負責人 Amit Khurana說：「這項財政支出方案可能重設市場信心，但大多要看接下來幾天公布的細節，包括新增的刺激規模有多少。」

莫迪昨天宣布新的刺激方案前，印度政府承諾的紓困規模還不到1%，低於其他主要經濟體。

巴克萊估計， 已執行的規模有 9兆盧比，也就是說，還有10.9兆盧比的支出或支持空間。擴大舉債和調漲燃料稅後，再扣掉短少的歲收，印度政府已勻出1.9兆盧比的支出空間。