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聯準會救經濟 急印鈔買公債

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合12日電
新冠疫情衝擊，大批商家停止營業，解散員工，造成失業大潮，需要政府補助。圖為密西根州的關門店鋪。(美聯社)
新冠疫情衝擊，大批商家停止營業，解散員工，造成失業大潮，需要政府補助。圖為密西根州的關門店鋪。(美聯社)

新冠肺炎疫情橫掃下，美國經濟滿目瘡痍，聯準會急著救災，按下鍵盤，虛擬地「印出」鈔票，挹注到商業銀行系統，目標是讓嚇壞而動彈不得的市場恢復運作。有專家憂慮美國舉債太多，債務利息超出經濟成長能負荷，屆時麻煩就大了。

「今日美國報」(USA TODAY)12日報導，「牛津經濟學」(Oxford Economics)據估到今年底，聯準會將以「新造」出來的錢，購買3兆5000億元的公債，憑以撐起新冠疫情下，病懨懨的經濟。

聯準會按鍵盤大灑鈔這個策略，可加大貨幣供給以及降低利率，讓信貸更容易取得。專家指出，聯準會若沒祭出這些緊急招數，以當前疫情之嚴重，經濟早就崩潰了。

但聯準會印鈔購回公債，有個沒明講的實際結果，便是它造出金錢，來替國會操盤的巨大國債融資。好些人認為錢應該由工作、儲蓄及投資來賺取，而非平白無故生出來。一想到聯準會能憑空造錢，那些人的頭都快爆炸了。

目前的狀況是：聯邦政府的中央銀行不僅鍵盤一敲，就造出大量金錢，而且效果上正用這些新造出來的錢，來降低自己背負的債務，規模空前未有，而這一回是為拯救新冠大流行導致的經濟體大關閉。

乍聽之下好像大家都有的發財夢：只消按按鍵盤，就能償還信用卡債。沒錯，政府跟百姓及企業不一樣，可以那麼辦到，當然花招較複雜就是了。更大的問題在那麼做是否明智，能否永續。

當前國會拯救疫情及經濟困局，還在大筆花錢。國會預算辦公室最近預測，本會計年度債務將增加三倍以上，來到3兆7000億元，聯邦債務來到國內生產總值(GDP)的101%。聯準會主席鮑爾對媒體表示，有時候美國並沒走「永續」的財政道路，債務成長比經濟來得快。但鮑爾指出，新冠危機當頭，其它的憂慮都該先放一放，將來再說。

聯準會 債務

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