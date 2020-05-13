紐西蘭央行加倍QE不排除負利率 紐元應聲重貶逾1%

紐西蘭央行13日宣布將量化寬鬆措施擴大近一倍，並表示願意進一步降息，未來也不排除負利率選項，希望舒緩新冠病毒疫情對經濟的衝擊。紐元匯率應聲重貶逾1%。

紐西蘭央行將官方現金利率維持在0.25%的歷史低點不變，同時將其資產收購計畫的規模提高到600億紐元（360億美元），高於先前的330億紐元。

紐西蘭央行表示：「貨幣政策委員會準備在必要時使用額外的貨幣政策工

具，包括進一步調降官方現金利率。」央行表示，額外的工具包括讓大規模資產收購計畫納入其他資產類別，以及向銀行提供固定條件的貸款。

根據會議紀錄，決策官員討論到負利率的選項。委員會指出，負的官方現金利率「將成為未來的一種選項，儘管當前金融機構尚未在運作上準備就緒」，「與金融機構關於為負官方現金利率做準備的討論正在進行中」。

紐西蘭央行聲明出爐後，紐元應聲走貶，兌美元貶值1.1%，報1紐元兌0.6011美元。

紐西蘭第1季經濟萎縮2.4%，預估第2季將萎縮21.8%，這代表紐國將自2010年來首度陷入經濟衰退。

紐西蘭央行表示：「由於疫情與防疫措施的緣故，經濟活動劇減。景氣劇烈萎縮預期會導致通膨與就業降到低於央行的目標長達數年。」