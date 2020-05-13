快訊

航艦染疫戰力空隙？美軍「超前部署」升級武備

男網咖身亡疑確診「3小時速火化」 指揮中心坦言有誤解

紐西蘭央行加倍QE不排除負利率 紐元應聲重貶逾1%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
紐西蘭央行不排除負利率政策，紐元匯率13日盤中重貶1%。（圖／路透）
紐西蘭央行不排除負利率政策，紐元匯率13日盤中重貶1%。（圖／路透）

紐西蘭央行13日宣布將量化寬鬆措施擴大近一倍，並表示願意進一步降息，未來也不排除負利率選項，希望舒緩新冠病毒疫情對經濟的衝擊。紐元匯率應聲重貶逾1%。

紐西蘭央行將官方現金利率維持在0.25%的歷史低點不變，同時將其資產收購計畫的規模提高到600億紐元（360億美元），高於先前的330億紐元。

紐西蘭央行表示：「貨幣政策委員會準備在必要時使用額外的貨幣政策工

具，包括進一步調降官方現金利率。」央行表示，額外的工具包括讓大規模資產收購計畫納入其他資產類別，以及向銀行提供固定條件的貸款。

根據會議紀錄，決策官員討論到負利率的選項。委員會指出，負的官方現金利率「將成為未來的一種選項，儘管當前金融機構尚未在運作上準備就緒」，「與金融機構關於為負官方現金利率做準備的討論正在進行中」。

紐西蘭央行聲明出爐後，紐元應聲走貶，兌美元貶值1.1%，報1紐元兌0.6011美元。

紐西蘭第1季經濟萎縮2.4%，預估第2季將萎縮21.8%，這代表紐國將自2010年來首度陷入經濟衰退。

紐西蘭央行表示：「由於疫情與防疫措施的緣故，經濟活動劇減。景氣劇烈萎縮預期會導致通膨與就業降到低於央行的目標長達數年。」

紐西蘭 疫情

延伸閱讀

疫情添疑慮…美元處於守勢 Fed主席鮑爾將談經濟形勢

Fed官員：淡化負利率預期

川普推文要求負利率：美國也應接受這項「禮物」

挺台入WHO掀波 紐西蘭總理重申「一中政策」不變

相關新聞

首季僅封7天就重創經濟 專家：英政府應祭大膽經濟政策

英國3月國內生產毛額（GDP）月減5.8%，創下該國國家統計局（ONS）自1997年開始記錄以來最差表現，減幅也也比金融...

新冠肺炎疫情影響 日本累計142件公司倒閉案

新冠肺炎影響經濟，迄自2月至5月13日的統計，日本有142件公司倒閉案，包括破產、民事再生及停業等。

英相強生憶病重時刻 醫生曾擬死亡預備方案

美國CNN報導，英國首相強生先前因新冠肺炎住院治療，他透露醫生當時曾擬定「死亡預備方案」。強生3日接受英國「太陽報」採訪...

疫情衝擊撐不住！歐最大旅行社首季虧239億 將裁8000人

面對重創旅遊業的新冠肺炎疫情，歐洲最大旅行社TUI打算裁員8000人。該旅遊業者表示，必須永久性地降低成本來因應「這場無...

聯準會救經濟 急印鈔買公債

新冠肺炎疫情橫掃下，美國經濟滿目瘡痍，聯準會急著救災，按下鍵盤，虛擬地「印出」鈔票，挹注到商業銀行系統，目標是讓嚇壞而動彈不得的市場恢復運作。有專家憂慮美國舉債太多，債務利息超出經濟成長能負荷，屆時麻煩就大了。

印度股市大漲2.5％ 莫迪宣布砸20兆盧比挺經濟

印度股市今天早盤大漲，印度總理莫迪昨晚宣布，將斥資20兆盧比（2,650億美元），協助亞洲第三大經濟體度過新冠肺炎疫情難...

跑第一 推特：員工可永遠在家工作

新冠肺炎疫情開始蔓延後，推特是第一批要求員工在家工作的公司，現在又將成為第一個讓員工可以選擇永遠在家工作的公司。

中國市場廣大 日本企業不願意撤離

日本政府為了鼓勵企業將供應鏈移出中國大陸，提供補貼措施，但分析師說，這項政策不可能造成日本企業從中國大舉出走，移往東南亞。

中國拿農產品開刀 澳洲：願談判不放棄調查疫情

澳洲主要農產品接二連三遭中國禁止進口與關稅威脅後，貿易部長伯明罕尋求與中國商務部長鐘山展開緊急對話，但說坎培拉當局仍將持...

消息人士：中國仍致力履行美中貿易協議採購承諾

3名中國消息人士表示，即便新冠肺炎疫情限制了購買速度，中國仍致力履行與美國簽署的第一階段貿易協議，努力達成增購美國商品之...

五成企業看淡下半年，共享辦公室卻一支獨秀？

新冠肺炎疫情重創全球商務環境，然而，在景氣一片看淡之下，卻有四成企業仍想增加靈活辦公空間的使用，共享辦公室因而異軍突起，原因為何？

供應鏈移出中國？豐田汽車等大廠向日本政府說「No」

日本政府為了讓企業將供應鏈移出中國大陸，提供補貼措施，但分析師說，這項政策不可能造成日本企業從中國大舉出走，移往東南亞。

熱門新聞

36歲用1.9萬元創業 日本50歲美魔女豪宅震驚網友：狗也活得比我好

供應鏈移出中國？豐田汽車等大廠向日本政府說「No」

愈跌愈深 道瓊收盤大跌457點 美官員對疫情表示悲觀

跑第一！推特員工可以選擇永遠在家工作

美議員推「新冠病毒究責法案」！授權川普制裁中國

MSCI調整…全球標準指數台股納矽力杰 刪潤泰全

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。