馬斯克跟德州州長談過 考慮特斯拉組裝廠遷往當地

德州州長艾波特（Greg Abbott）表示，他最近幾天跟特斯拉執行長馬斯克談過，討論將特斯拉電動車組裝廠由加州遷往德州的可行性。

幾天前，加州官員表示，由於新冠肺炎疫情避疫封鎖的措施尚未解除，特斯拉設在在當地唯一的美國組裝廠仍不得復工。馬斯克對此大為不滿，揚言要遷廠到德州或內華達州。

艾波特接受當地媒體訪問時說，他認為德州完全符合特斯拉的需求。他說：「我有機會跟馬斯克談談，他對德州表達由衷興趣，也對加州由衷感到挫折。我們就靜觀其變，看情況怎麼發展。 」

馬斯克對德州毫不陌生。他旗下的太空船製造商 SpaceX在德州南端有一處發射站。