五成企業看淡下半年，共享辦公室卻一支獨秀？

新冠肺炎疫情重創全球商務環境，然而，在景氣一片看淡之下，卻有四成企業仍想增加靈活辦公空間的使用，共享辦公室因而異軍突起，原因為何？

「在亞太區，有51％的企業看淡2020下半年商業環境，在台灣則是有57%認為下半年景氣可能更差。」全球最大商用不動產服務公司世邦魏理仕的〈亞太區研究調查報告〉指出，疫情對全球經濟及產業造成衝擊，辦公室的租賃市場需求也隨之下降。

不過，有趣的是，在一片慘澹下，共享辦公室卻殺出一條血路。

調查顯示，77%受訪者將廣泛採用彈性辦公制度，更有41%受訪者預期將增加靈活辦公空間的使用，這意味著，即便疫情過後，仍有四成的企業想採用共享辦公室，究竟為何？

彈性是共享辦公室最大優勢

Justco亞太區CEO龔萬鑫表示，過往企業選擇辦公室，多以傳統商辦為主，但往往需要簽很長的合約，譬如三年、六年，導致缺乏彈性。

舉例來說，一間公司目前有20名員工，老闆承租辦公室時，應以現有的人數為主，還是要選20人以上的空間？照常理而言，公司規模會愈來愈大，人數不會維持不動。若先以20人為主，可能在費盡心思找到辦公室，加上設計、裝潢完成，已是半年、一年後，屆時公司已成長至30人，就得要換辦公室。

反之，若先承租50人大的辦公室，固然可行，但公司人力成長需時；例如從20人成長至50人，可能需要花兩、三年以上，等於這段時間承租太大的辦公室是多餘花費。

「所以，對於企業而言，不論是大型或中小型企業，在尋找辦公室上，都有一個共同的需求，就是彈性，」JustCo副總裁兼大中華區總經理陳兆慶解釋。

龔萬鑫指出，共享辦公室的出現，對企業而言，提供了一種新的租賃方式，「不用像過往那樣，合約一簽就是三年、五年；而是可以選擇三個月、半年、一年等，彈性很大。」

「企業對辦公室的租賃需求已經產生了質變，」龔萬鑫說，愈來愈多的企業開始尋找共享辦公室的方案。

節省軟硬體、裝潢成本

除了彈性需求外，選擇共享辦公室另一個很實際的因素是，可以省去大筆的裝潢費用。

共享辦公室有著一切辦公所需的設備，例如傢俱、沙發、高速網路、電話、事務機、視訊會議設備、置物櫃、茶水區等，甚至還有哺乳室或遊戲室。

陳兆慶透露，曾有一間能源公司在短短三年內，搬了三次辦公室，每次裝潢都花上數千萬元，相當浪費。

「如果沒有特殊、客製化的建置，以及不同的設計需求，員工只要帶著筆電即可進駐共享辦公室上班，」龔萬鑫指出，現在愈來愈多企業打消承租傳統商辦的念頭，改為尋找共享辦公室。

企業因應疫情，改採異地辦公

由於疫情關係，企業開始正視營運持續計畫（Business Continuity Planning，簡稱BCP）的重要性，這也是共享辦公室異軍突起的因素。

世邦魏理仕指出，在疫情之後，有55%的製造業租戶將考慮分散風險至不同市場，另有半數的銀行及金融業者有意將員工分散至不同大樓。而在台灣，五成受訪者將採行異地辦公，亦有五成將檢討辦公室整合策略，預料部分企業可能不再朝辦公地點集中作規劃。

換言之，分流成為未來企業實施BCP的方式之一。也因此，共享辦公室扮演了提供彈性方案的角色，可以針對不同規模企業的臨時商辦轉移需求，將員工分散辦公，降低疫情封樓可能導致的連鎖性風險，讓企業面臨營運衝擊時仍能持續運作、照常辦公。

「在疫情期間，就有一間律師事務所跟我們合作，從100位員工中，分出20位到共享辦公室上班，」龔萬鑫舉例。

隨著疫情沒完沒了，共享辦公室既能提供軟硬體設備齊全的空間，也能在短時間內協助企業進行商辦空間的臨時轉移，因此成了全球經濟慘澹中，少數異軍突起的產業。

（作者／ 侯冠州 本文出自2020.05.09《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）