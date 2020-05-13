印股期指大漲2.5％ 總理莫迪昨晚宣布砸20兆盧比救經濟
印度Nifty 50指數期貨今天上午在新加坡大漲，印度總理莫迪昨晚宣布，將斥資20兆盧比（2,650億美元），協助亞洲第三大經濟體度過新冠肺炎疫情難關。
此財政刺激規模相當於印度國內生產毛額（GDP）10%，莫迪向全國電視講話中表示，財政部長今天將提供該計畫的細節。這個金額包括印度政府和央行已公布規模5.5兆盧比的救濟措施。
新加坡交易所 Nifty 50 指數5月期貨今天早盤大漲2.5%。
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