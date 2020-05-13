供應鏈移出中國？豐田汽車等大廠向日本政府說「No」

日本政府為了讓企業將供應鏈移出中國大陸，提供補貼措施，但分析師說，這項政策不可能造成日本企業從中國大舉出走，移往東南亞。

亞洲今周刊（ This Week in Asia ）訪問了五家日本企業，他們都說，會繼續在中國生產製造，理由是中國仍然是不可或缺的重要市場，而且沒必要的遷廠所費不貲，特別是在此時大規模遷廠。

豐田汽車公司聲明說：「以目前的情勢，豐田沒有計畫改變在中國或亞洲的策略。汽車工業有很多供應商，而且供應鏈龐大，不可能說換就換。我們了解政府的立場，但我們沒有計畫改變我們的生產。」

室內裝潢和建築材料公司驪住集團也發表類似聲明，表示沒有計畫把生產基地移出中國。「我們在全球有100多個製造基地，全球供應鏈十分有彈性。這樣的彈性和整合結構讓我們能夠吸收新冠肺炎的部分衝擊 。」

另一家要求匿名的公司說，會繼續在中國生產，「我們為中國設計產品並在中國銷售」， 在商言商，遷往他處沒什麼道理。

日本政府在新冠肺炎疫情爆發後推出史上最大規模刺激經濟方案，其中2200億日圓用於吸引廠商把生產基地遷回國內，另外235億日圓補貼給把生產轉移到東南亞的企業。

今年初新冠病毒在中國肆虐，中國各地許多工廠暫時關閉，導致汽車工業和其他製造業零件短缺，日本政府因此鼓勵企業把生產線移出中國。

日本企業也擔心美中貿易戰會增加新關稅，以及中國人力成本提高問題。不過，分析師說，日本企業仍看到留在中國的優點，即便有政府補貼，移出中國仍所費不貲。

新潟管理大學教授塞利奇契夫（Ivan Tselichtchev）說：「這些公司的發言會很謹慎，不論他們是否要遷往他處，都要與中國政府保持良好關係。」