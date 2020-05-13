蘋果計劃讓更多員工回辦公室工作 做法異於科技同業

蘋果計劃開始讓更多員工返回公司在全球的主要辦公場所工作，而其他科技大公司至少在今年底之前都準備繼續在家工作的政策。

知情人士告訴彭博資訊，蘋果計畫未來幾個月分階段實施員工重返辦公室工作，適用的辦公處所包括在加州矽谷的Apple Park。蘋果在全球的一些地區已經開始實施第一階段措施，讓無法遠程工作或在家工作有困難的員工返回辦公室上班。蘋果通知員工，5月下旬和6月初，類似措施將擴大到全球的主要辦公場所。

第二階段則計畫在7月開始實施，目標令更多員工返回蘋果在全球的辦公室。蘋果在美國國內紐約、洛杉磯、聖地牙哥、德州奧斯汀和科羅拉多州博爾德等城市設有辦公室。考慮到地方和各州的居家令限制，重返辦公室的時間表仍不確定，還會隨各地情況調整。

彭博指出，蘋果偏向員工返回辦公室工作的政策，與其他知名科技公司大不相同，這凸顯出蘋果長期以來注重面對面會議和親手操作產品開發的企業文化。而蘋果的事業核心正是硬體商品。

相較之下，Facebook和Google母公司字母（Alphabet）已經表示，大多數員工可以在家裡工作直到2020年底。亞馬遜也讓辦公室員工可以在家工作直到10月初。Twitter則是說，員工可以選擇「永遠」在家上班。