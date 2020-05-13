台積電ADR周二大跌近2.5％ 跌幅較費半稍緩
台積電ADR周二大跌近2.5%，不過跌幅比費城半導體指數的2.8%小一些。
台積電周二ADR收盤跌1.30美元報51.10美元，較台北交易股票溢價3.5%。費城半導體指數周二跌49.07點，收在1725.24點，跌幅2.8%。
道瓊工業指數也是大跌457.21點，至23,764.78點，跌幅1.9%。標普500指數大跌2.1%，收2,870.12點。那斯達克綜合指數大跌2.1%收9,002.55點，結束連續六個交易日漲勢。
台灣加權股價指數昨天跌133.79點收10,879.47點，跌幅1.2%。台積電跌近2%，收295元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 66.05 -3.49 68.10 -3.01
中華電 CHT 109.84 +1.07 110.00 -0.15
台積電 TSM 305.46 -2.48 295.00 3.54
聯電 UMC 15.00 -1.57 15.45 -2.89
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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