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Uber準備收購Grubhub 合併全美兩大食物外送公司
彭博資訊引述知情人士報導，Uber已經提出收購Grubhub之議，一旦成功，將會合併全美兩大食物外送業者。食物遞送服務在新冠病毒疫情肆虐期間，需求劇增。消息傳出後，周二（12日）Grubhub股價一度大漲39%，收盤漲幅縮小到29%；Uber股價也漲2.3%。
以周二收盤價計算，Grubhub市值為56億美元，Uber為560億美元。
消息人士指出，雙方目前仍在協商，預期最快這個月可以達成協議；還沒完全談定之前，不排除破局可能。
Grubhub在聲明中表示，在食物外送這一行，整合是有道理的，「我們一向追求可以增加公司價值的機會」。Grubhub創立於2004年，是美國老牌食物遞送業者，近年因為DoorDash、Uber等加入競爭，獲利空間大受擠壓。
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