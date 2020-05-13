Uber準備收購Grubhub 合併全美兩大食物外送公司

彭博資訊引述知情人士報導，Uber已經提出收購Grubhub之議，一旦成功，將會合併全美兩大食物外送業者。食物遞送服務在新冠病毒疫情肆虐期間，需求劇增。消息傳出後，周二（12日）Grubhub股價一度大漲39%，收盤漲幅縮小到29%；Uber股價也漲2.3%。

以周二收盤價計算，Grubhub市值為56億美元，Uber為560億美元。

消息人士指出，雙方目前仍在協商，預期最快這個月可以達成協議；還沒完全談定之前，不排除破局可能。

Grubhub在聲明中表示，在食物外送這一行，整合是有道理的，「我們一向追求可以增加公司價值的機會」。Grubhub創立於2004年，是美國老牌食物遞送業者，近年因為DoorDash、Uber等加入競爭，獲利空間大受擠壓。