紐約油價大漲6.8％至五周高點 美下修今年原油產量預測

西德州中級原油（WTI）原油期貨周二大漲6.8%，升至4月初以來最高價位，美國政府下修今年原油產量預測；黃金期貨上漲，聯準會（Fed）警告新冠病毒的經濟影響可能會加劇，提振黃金作為避險資產的吸引力。

美國能源資訊署（EIA）下修2020年和2021年的原油產量預測。此外，儘管石油市場供應仍然大幅過剩，但全球庫存成長正在放緩。沙烏地阿拉伯計劃每天額外減產100萬桶，緩解對於全球儲油設施接近極限的疑慮。

多倫多道明銀行大宗商品策略主管Bart Melek表示，「產量確實在下降，而且持續的時間可能比預期更長。」

紐約商業交易所6月交割的WTI原油期貨上漲1.64美元，結算價報每桶25.78美元。7月交割的布蘭特原油期貨上漲35美分，結算價報每桶29.98美元。

●金價上漲

達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭周二表示，美國將需要更多財政刺激措施來促進成長。聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，將經濟封鎖超過90天或120天有引發破產潮和大蕭條級別經濟衰退的風險。

由於對冠狀病毒感染增加的擔憂和貿易緊張局勢支持了避險需求，在Fed官員發表上述講話之前，金價已經走高。投資人繼續將資金投入黃金ETF，2020年迄今流入規模已經超過歷史上的全年紀錄。

紐約時間下午1:31，紐約商品交易所6月交割的黃金期貨價格上漲0.5%，至每英兩1,706.80美元，扭轉之前兩天的跌勢。

●金屬價格漲勢止步

倫敦金屬交易所基本金屬指數下跌0.5%，此前連漲四天。LME鋁下跌1.3%，結算價每噸1,477.50美元。其他LME金屬也走低，鉛下跌2%，鋅下跌1.2%；銅持平。