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MSCI調整…全球標準指數台股納矽力杰 刪潤泰全
MSCI宣布季度調整，MSCI全球標準指數（MSCI Global Standard Index）中，台灣新增1檔股票，刪除1檔股票，新增的是汐力杰，刪除的是潤泰全。
MSCI表示，MSCI世界指數（MSCI World Index）股票新增62檔，刪除93檔。在MSCI世界指數中，新納入按市值最高的前三名為Zoom Video普通股、飲料業者 Keurig Dr Pepper、Liberty Broadband。
另外，按公司全部市值納入MSCI新興市場指數的前三名為中公教育、中國飛鶴、Emirates Nbd Ban。
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