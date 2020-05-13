MSCI調整…全球標準指數台股納矽力杰 刪潤泰全

新冠肺炎疫情橫掃下，美國經濟滿目瘡痍，聯準會急著救災，按下鍵盤，虛擬地「印出」鈔票，挹注到商業銀行系統，目標是讓嚇壞而動彈不得的市場恢復運作。有專家憂慮美國舉債太多，債務利息超出經濟成長能負荷，屆時麻煩就大了。

2020-05-13 15:04