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愈跌愈深 道瓊收盤大跌457點 美官員對疫情表示悲觀

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
紐約證交所繼續感恩活動，收盤時感謝金百利公司（Kimberly-Clark Corp.）員工的付出。 美聯社
紐約證交所繼續感恩活動，收盤時感謝金百利公司（Kimberly-Clark Corp.）員工的付出。 美聯社

美國股市周二重挫，回吐日盤小幅漲勢，道瓊工業指數大跌逾450點，投資人頗有獲利了結之勢。美國傳染病專家警告，太早重啟美國經濟可能導致新冠疫情捲土重來，阻礙經濟復甦。聯準會（Fed）官員也就經濟前景發表悲觀論調。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數大跌457.21點，至23,764.78點，跌幅1.9%。標普500指數大跌2.1%，收2,870.12點。那斯達克綜合指數大跌2.1%收9,002.55點，結束連續六個交易日漲勢。

被稱為華爾街恐慌指標的CBOE市場波動率指數收漲5.47點，至33.04點，創逾三周來最大單日點數漲幅。

美國最高傳染病官員福奇表示，各州重新開放得太快可能「使經濟復甦之路遭遇挫折」。在他講話過後，標普500指數跌幅擴大。

福奇對國會表示，已導致8萬美國人死亡的新型冠狀病毒還沒有得到控制，治療方法和疫苗在8月底或9月初之前可能不會就緒。「這是一個真正的風險，可能會引發一場你可能無法控制的疫情……甚至可能會讓你重新經歷一次重啟經濟的過程。」

交易員也在消化Fed官員的評論，他們提到了可能造成持久經濟創傷的大規模破產的潛在風險。

聯儲會理事夸利斯周二表示，因疫情的關係，Fed可能會透過提高資本金要求來限制華爾街銀行配發股利。

金融股聞聲重挫，摩根大通、高盛跌幅在３％以上。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德表示，如果防疫封鎖持續下去，「你將看到企業大規模倒閉，並冒著經濟陷入蕭條的風險」。明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里警告，從疫情中走出來的

經濟將會「逐步且緩慢地復甦」。達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭表示，如果失業率繼續上升，經濟將需要更多的財政刺激措施。

Ladenburg Thalmann資產管理公司的首席執行官Phil Blancato說：「這回到了選擇相信科學還是相信Fed的問題上。Fed一直在支持市場……誰會贏呢？」 「從科學的角度來看，如果我們重啟得太快，我們就會回到原點。但是，如果我們完全不重啟，我們的經濟就會癱瘓。」

在標普500指數的11大類股之中，房地產股百分比跌幅最大，下跌4.3%。工業股和金融股緊隨其後，分別下跌2.8%和2.7%.。

卡特彼勒（Caterpillar）跌3.3%，3M跌2.9%。　

美國在家消費的食品價格上漲了2.6%，創自1974年2月以來的最大漲幅，這讓一些投資人擔心，如果消費者薪資跟不上必需品價格上漲的步伐，可能出現停滯性通膨。

貝萊德公司（BlackRock）大跌7.8%，此前美國地區性銀行浦瑞興金融集團(PNC Financial Services Group, PNC)表示將悉數出售所持貝萊德股份。

必需消費品公司的股票是周二股市的亮點之一。通用磨坊漲2.8%。Conagra　Brands (CAG)漲2.1%。

在線外送事GrubHub　飆漲29%，據傳Uber正洽談以全股票交易收購該公司。

Fed 疫情

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