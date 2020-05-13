憂經濟重啟恐爆新疫情 道瓊下跌457點

在投資人評估了重新開放經濟的最新結果後，股市大幅下跌，回吐近期部分強勁漲幅。

道瓊工業平均指數下跌457.21點或1.89%至2萬3764.78點。史坦普500指數下跌60.2點或2.1%收2870.12點。那斯達克綜合指數下跌189.79點或2.06%收9002.55點，中止連6交易日上揚。

準備從經濟復甦中受惠的股票下跌，拖累了主要股市。美國商銀、花旗集團、摩根大通和富國銀行均下跌至少3%。Nike和迪士尼均下跌2.9%。

投資人也從科技股熱潮中降溫。臉書、亞馬遜和蘋果均下跌超過1%。Netflix和Alphabet均收低2%。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)說，「經濟擔憂仍是當前要務。即使重新開放，但進展緩慢。」「潛在的擔憂是，經濟將以緩慢的方式反彈，而我們仍處嚴重衰退中。重新開放經濟的希望和大型科技股的表現掩蓋了這一點。」

美國國家過敏和傳染病研究所所長佛西博士(Dr. Anthony Fauci)和其他衛生官員在參議院衛生委員會作證，討論重新開放經濟。佛西指出，疫苗對於阻止新冠病毒的傳播非常必要，但警告說尚需時日。他補充說，如果各州重新開放得太快，美國可能面臨更多的「痛苦和死亡」。

貝萊德全球首席投資策略師派爾(Mike Pyle)在報告中表示：「市場在某些經濟體暫時重新開放的樂觀情緒與對仍然嚴峻的經濟數據的謹慎態度之間飽受折磨。」「隨著病毒感染數的增加，市場將觀察金融體系和其他經濟方面的任何破壞。」

包括喬治亞州、德州和田納西州在內的幾個州已經開始允許非必要企業恢復營運。紐約官員還制訂了逐步重新開放的計畫。

Verdence Capital Advisors投資組合策略師霍恩曼(Megan Horneman)說：「關於經濟重新開放，我們才剛剛開始有些了解。」「在得到更多可靠的數據前，可能還需要幾周的時間，人們將繼續陷入困境。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編的數據，全球已確診病例超過400萬例。僅在美國就超過130萬例。

參議員格雷漢姆(Lindsey Graham)提出立法，要求中國配合新冠病毒調查或面臨制裁，從而加劇市場情緒。

聯準會(Fed)開始購買企業債券和一些追踪債券的ETF，這是上月宣布的計畫，以緩解新冠病毒大流行給經濟帶來的打擊。iShares IBoxx投資級企業債券ETF上漲1%。

Capital Economics資深市場經濟學者瓊斯(Oliver Jones)表示：「Fed到目前為止的行動表明，如果需要，它們願意做更多事情。」「如果市場狀況惡化，就算財政部擴大舉債，Fed的收購計畫規模可能也會增加。」

儘管下跌，那指全年仍上漲約1.6%，這是因為華爾街近來大量投資大型科技股。亞馬遜和Netflix今年來均飆升超過30%，而微軟上漲18%。晶片製造商輝達(Nvidia)股價創下歷史新高，使其2020年的漲幅達到38%。

美國商銀技術研究策略師蘇特邁爾(Stephen Suttmeier)在報告中表示：「成長型股票在2020年仍銳不可擋。」「2020年成長型相對價值型的拋物線成長雖達2000年科技泡沫高峰，大盤領導能力沒有變化。」

儘管史指和道指從3月低點迅速反彈，但今年仍處於負值區域，分別下跌9.3%和15.1%。能源仍然是11個史指成份股中表現最差的類股，2020年來損失37%。